В Україні за добу виявили 6 363 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 19 494 особи, 301 померла

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 6 363 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 19 494 особи, 301 померла, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6 363 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 534, медпрацівників – 208); 119 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 39 006 людей, повністю імунізовані - 79 969 людей, додаткову дозу отримали 154 особи. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 241 особу; летальних випадків - 301; одужало – 19 494 особи", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 21 грудня, повідомлялося про 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 20 грудня виявили за добу 2 536 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 грудня виявили за добу 3 602 нові випадки захворювання на СOVID-19, 18 грудня за добу виявили 7 503 нові випадки захворювання на СOVID-19, 17 грудня виявили 8 899 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 грудня виявили 9 590 нових випадків захворювання на СOVID-19, 15 грудня за добу виявили 8 109 нових випадків захворювання на СOVID-19, 14 грудня за добу виявили 7 283 нові випадки захворювання на СOVID-19, 13 грудня за добу виявили 4 073 нові випадки захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 623 079 осіб; одужало – 3 376 899 осіб; летальних випадків - 93 909.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, із них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 осіб. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.