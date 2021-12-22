Громадяни віком від 60 років і медпрацівники в Ізраїлі зможуть отримати четверту дозу вакцини проти COVID-19

Ізраїль рекомендував усім людям старше 60 років отримати четверту дозу вакцини проти COVID-19 Pfizer-BioNTech на тлі стурбованості швидким поширенням штамом коронавірусу "омікрон", повідомляють місцеві ЗМІ.

Група реагування на пандемію ухвалила у вівторок увечері, що будь-яка людина старше 60 років, а також медичні працівники зможуть отримати четверте щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Щеплення буде доступне через чотири місяці після отримання третьої дози вакцини.

Крім того, проміжок між отриманням другою та третьою дозою вакцини скорочено з п'яти до трьох місяців.

У своїй заяві прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет привітав рекомендації та закликав громадян зробити укол якнайшвидше.

"Чудова новина, не витрачайте часу - йдіть робити щеплення", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що Ізраїль – перша країна у світі, яка стала ставити своїм громадянам третю дозу вакцини.

"І ми також продовжуємо бути піонерами щодо четвертої дози", - заявив Беннет.

На його думку, четверта доза вакцини допоможе "подолати хвилю омікрону, яка захльостує світ".

Наприкінці липня країна почала пропонувати бустерні уколи особам віком від 60 років. З кінця серпня бустери стали доступні всім особам старше 16 років через п'ять місяців після отримання другої дози вакцини.

Рішення про вакцинацію четвертою дозою вакцини було схвалено у зв'язку з тим, що за останній день в Ізраїлі було виявлено понад 150 нових випадків захворювання на варіант "омікрон".

За даними міністерства охорони здоров'я, минулої неділі щоденна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Ізраїлі вперше за два місяці перевищила 1 тис. осіб.