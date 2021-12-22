Держдеп США закликав Росію відмовитися від поширення "хибної риторики"

Офіційний представник держдепартаменту США Нед Прайс звернувся до Міноборони РФ із закликом не поширювати щодо ситуації навколо України інформацію, яка не відповідає дійсності.

"Ми закликаємо Росію припинити використовувати помилкову, підбурювальну риторику та вжити значних заходів щодо деескалації напруженості, щоб забезпечити позитивну атмосферу для дискусій", - написав він у Twitter.

Прайс зазначив, що "всупереч заявам міністра оборони РФ, саме Росія та її креатури несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не Україна чи Сполучені Штати".