Події

06:59 22.12.2021

У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

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У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

Французький кабмін збереться на надзвичайне засідання 27 грудня, щоб розглянути у прискореному порядку питання запровадження "вакцинної перепустки", повідомляють ЗМІ Франції.

Спочатку планувалося, що відповідний законопроект буде розглянутий урядом 5 січня, однак влада вирішила прискорити цей процес для боротьби, зокрема зі штамом "омікрон", що поширюється.

Представник уряду Габріель Атталь у вівторок зазначив, що раніше розгляд цього питання "дозволить парламенту розглянути цей текст починаючи з наступного тижня - між Різдвом і Новим роком". Він зазначив, що уряд націлений на схвалення законопроекту у першій половині січня.

Французькі ЗМІ зазначають, що "вакцинна перепустка" замінить нині чинну "санітарну перепустку", яку можна отримати, зокрема, у разі складання негативного тесту на коронавірус. Такий документ необхідний для відвідування, зокрема ресторанів, музеїв та кінотеатрів.

 

 

Теги: #вакцинація #закон #документ #франція
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