22 грудня: Яке сьогодні свято

22 грудня в Україні святкують День працівників дипломатичної служби і День енергетика, у світі – День бардівської пісні. На Кубі – День учителя, в Індії – Національний день математики, у Зімбабве відзначають День єдності. Православна церква святкує День зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною.

День працівників дипломатичної служби

Щороку 22 грудня в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби, встановлений Указом президента № 1639/2005 від 21 листопада 2005 року, враховуючи "важливу роль працівників дипломатичної служби України у підтримці мирної та взаємовигідної співпраці України з членами міжнародної спільноти, забезпеченні національних інтересів і безпеки України, а також захисту прав та інтересів громадян та юридичних осіб України за кордоном".

Саме цього дня, в 1917 році, Урядом Української Народної Республіки було створено Генеральний секретаріат міжнародних справ.

День енергетика

День енергетика – це професійне свято всіх працівників промисловості, що охоплює вироблення, передачу та збут споживачам електричної та теплової енергії, яке вони відзначають в один із найкоротших світлових днів.

Міжнародний день бардівської пісні

Для багатьох шанувальників авторської пісні окрім щорічних фестивалів, присвячених цьому культурному явищу, існує ще й свято, яке відзначають щороку, 22 грудня. Воно має назву День авторської (або бардівської) пісні.

Українські виконавці авторської пісні відомі як в Україні, так і поза її межами. Це й Станіслав Щербатих (Тризубий Стас), Ольга Богомолець, Володимир Семенов, Борис Бурда, Володимир Завгородній, Кость Єрофєєв, Інна Труфанова та інші.

Музиканти зазначають, що 22 грудня - найкоротший день на рік, а довгий зимовий вечір - це, мабуть, найкраща можливість і час для того, щоб зібрати друзів і послухати улюблені пісні, згадати імена бардів, що пішли, запам'ятати нові імена.

Відсутність кордонів для музики та поезії, а також глибокі спільні культурні традиції зробили День авторської пісні міжнародним. Щороку, 22 грудня, о 16 годині всі, хто почувається причетним до Дня авторської пісні, виконують пісню Булата Окуджави "Молитва".

"Добрі пісні – добрі люди" – це один з неофіційних девізів численних фестивалів бардівської пісні, який уособлює його основну ідею.

Церковне свято

22 грудня християни східного обряду відзначать свято Зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною. У Євангелії цього дня не описані події свята, проте слова, сказані там, відкривають нам духовний бік зачаття Богородиці. Адже саме воно стало першим променем надії – початком приготування до приходу Месії.

Згідно з церковними переказами, Ганна була дружиною Йоакима. Подружжя разом прожило багато років. І хоча були заможною родиною, у них не було дітей, про що вони обоє дуже шкодували. Щоб зрозуміти всю глибину горя, треба розуміти, що в ті часи євреї вважали, що бездітність – це покарання за гріхи та ганьбу. Йоаким та Ганна не тільки вели праведне життя, допомагали бідним, але й просили Господа про милосердя. Наприклад, Йоаким пішов у пустелю і там 40 днів постив, плакав і молився, щоб Бог подарував йому на щастя дитину. Молилася й Ганна.

Зрештою Бог зглянувся над ними. І вже в дуже похилому віці Анна народила Марію, яка згодом стала матір'ю Ісуса Христа.

Традиції:

У народі на День святої Анни заведено було молитися святій за зцілення від безпліддя. Ще 22 грудня відбувається святкування чудотворної ікони Божої Матері "Несподівана радість".

Перед цією іконою моляться про зцілення від душевних недуг, про навернення заблукалих, про відкуплення гріхів, за дітей, при глухоті.

Вагітним жінкам цього дня заведено постити. Вагітні просили у Всевишнього подарувати їм легкі пологи.

Бджолярі також вважали 22 грудня своїм святом. Після ранкової служби вони йшли до омшаника, де розташовувалися вулики. Ворушили кожен вулик і читали спеціальну молитву. Кажуть, що такий ритуал допомагав наступного року отримати багато меду.

Прикмети:

Після Анни сонце повертає на літо, а зима – на мороз;

Сонячний день – на Новий рік буде сильний мороз, якщо ясно, на деревах іній – під Новий рік буде відлига;

Яка Анна до полудня, така зима до кінця грудня;

Тихий та безвітряний день – до багатого врожаю фруктів.

У цей день:

1917 – Володимир Винниченко, голова уряду УНР, підписує розпорядження про створення Генерального секретаріату з міжнародних справ;

1917 – У Харкові відбувся заколот проти УНР, проголошено про встановлення більшовицької влади та скликано ІІІ екстрений з'їзд рад маріонеткової Донецько-Криворізької Республіки;

1917 – Малою Радою Української Народної Республіки ухвалено закони про Головну скарбницю та Державний банк України;

1917 – У США вводять "сухий закон";

1918 – У Києві командиром Облогового корпусу Січових стрільців Євгеном Коновальцем видано наказ про заборону антидержавної агітації;

1947 – На установчих зборах в Італії приймають першу республіканську Конституцію;

1971 – Генасамблеєю ООН затверджено рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдхайма на посаду Генерального секретаря ООН;

1972 рік – у Білій Церкві на комбінаті шин та гумотехнічних виробів випускають першу продукцію;

1989 – За угодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "Берлінського муру" Бранденбурзькі ворота були відкриті для вільного проходу через них громадян обох держав;

1990 рік – Перша Генеральна асамблея засновників утворює Національний олімпійський комітет України;

1999 – Прем'єр-міністром України стає Віктор Ющенко.

Іменини: Олександр, Василь, Володимир, Вольдемар, Степан, Ганна, Єфросинья.