В'їзд вантажівок до Києва обмежений через погіршення погодних умов

Рух великовагових транспортних засобів з 21 грудня у Києві через погіршення погодних умов буде обмежено з 17:00 до 22:00 у вечірній період та вранці з 07:00 до 10:00; обмеження діятимуть до покращення погодних умов.

Як повідомляється на сторінці "Укравтодору" у Facebook, крім того у зв'язку з великою ймовірністю виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення розпочинає роботу штаб Держагентства автомобільних доріг України з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах.

"Штаб працює на базі ситуаційного центру, де використовується сучасне обладнання та програмно-технічні рішення. Учасники – представники Укравтодору, ДСНС, Національної поліції України, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", Державної служби України з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників", - йдеться у повідомленні.

Агентство також повідомило, що у північних, західних, центральних областях, де сніговий покрив досяг майже 10 см, а температура повітря опустилася до мінусових позначок, на дорогах державного значення працює 1372 одиниці дорожньої техніки та 1776 робітників. Станом на 17.00 проїзд на всіх ділянках доріг державного значення забезпечений.

За словами начальника управління експлуатації та безпеки руху "Укравтодору" Олега Федоренка, якого цитує прес-служба агентства, Служби автомобільних доріг в областях призвели до готовності власні сили та засоби, необхідні для забезпечення безперебійних та безпечних умов руху автошляхами державного значення.

"На найбільш проблемних ділянках автомобільних доріг державного значення, до початку та в період негоди, забезпечено чергування та роботу спецтехніки для виконання превентивних заходів для недопущення виникнення ожеледиці та накопичення снігу. Загалом для зимового утримання доріг підготовлено 4869 одиниць техніки підрядних організацій. Робота Штабу в попередні роки підтвердила його ефективність, зокрема, у прийнятті оперативних рішень", - повідомив Федоренко.