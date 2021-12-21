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20:47 21.12.2021

Уряд України дозволив державіаперевізнику витратити статутний капітал на придбання авіакомпанії

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Уряд України дозволив державіаперевізнику витратити статутний капітал на придбання авіакомпанії

Кабінет Міністрів України дозволив національному авіаперевізнику Ukrainian National Airlines (UNA) витратити статутний капітал на придбання цивільної авіакомпанії (або частки в ній).

Як зазначається в постанові Кабміну № 1349 від 20 грудня 2021 року, бюджетні кошти, отримані UNA, будуть використані для забезпечення її статутної діяльності, а саме: для придбання матеріальних і нематеріальних необоротних активів, необхідних для виконання статутних завдань товариства, включно з придбанням корпоративних прав (часток) експлуатантів, які здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 листопада прийняла за основу законопроект № 6298 з поправками до державного бюджету на 2021 рік про виділення 2,5 млрд грн для фінансування інфраструктурних проектів, зокрема 500 млн грн на формування статутного капіталу національного авіаперевізника.

Загальна мережа національного перевізника України до 2026 року повинна буде налічувати 15 тис. рейсів, його флот планується розширити до 20 літаків.

Перший рейс національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines буде здійснено в 2022 році.

Авіакомпанію Ukrainian National Airlines було створено в листопаді 2021 року за дорученням президента України Володимира Зеленського. Її основне завдання - розвиток внутрішніх авіаперевезень, розширення географії польотів для українців, захист стратегічних інтересів держави і перетворення України на великий європейський авіахаб.

Теги: #авіакомпанія #купівля #кабмін
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