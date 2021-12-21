Трамп планує провести прес-конференцію у річницю штурму Капітолію його прихильниками

Екс-президент США Дональд Трамп пообіцяв провести прес-конференцію 6 січня 2022 року - у перші роковини протестів і заворушень поблизу Капітолію, повідомляє The Hill.

"Я проведу прес-конференцію у Мар-а-Лаго 6 січня, щоб обговорити деякі питання", - заявив Трамп.

Він зазначив, що говоритиме про результати виборів 2020 року - "причину протестів 6 січня поблизу Капітолію".

За словами Трампа, 6 січня 2021 року відбулися не заворушення поблизу Капітолію, а протест американців проти "сфальшованих результатів виборів" президента США 2020 року, за підсумками яких він програв нинішньому президенту Джо Байдену.

"Це був неозброєний протест проти сфальшованих виборів", - сказав він.

Під час протестних акцій 6 січня цього року прихильники Дональда Трампа, зім'явши кордони поліції, увірвалися до будівлі Капітолію, де проходило об'єднане засідання обох палат американського Конгресу, що сертифікує результати голосування Колегії виборщиків, що віддала перемогу Джо Байдену.

В результаті заворушень у столиці загинули четверо людей. Понад 560 людей було заарештовано.