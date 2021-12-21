Байден завів цуценя вівчарки, розраховує в січні отримати кішку

У родині президента США Джо Байдена з'явилося щеня німецької вівчарки, а найближчим часом родину поповнить кішка, яку очікують з квітня, повідомляє у вівторок CNN.

Представник першої леді США Майкл Ла Роса розповів, що кішка, яка останні кілька місяців проживала у знайомих, приєднається до родини Байденів у січні.

За словами прес-секретаря, німецька вівчарка на прізвисько Коммандер стала подарунком на день народження президенту США від його брата Джеймса. Коммандер народився першого вересня і був доставлений до Білого дому у понеділок.

У червні цього року померла одна з двох німецьких вівчарок Байдена на прізвисько Чемп, яка прожила з сім'єю 13 років. Інший пес президента Мейджор був відправлений з Білого дому до будинку Байдена у місті Вілмінгтон у штаті Делавер через свою агресивну поведінку. У березні пес покусав двох людей – співробітника Секретної служби та співробітника Служби національних парків.