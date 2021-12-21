Події

20:03 21.12.2021

Байден завів цуценя вівчарки, розраховує в січні отримати кішку

1 хв читати
Байден завів цуценя вівчарки, розраховує в січні отримати кішку

У родині президента США Джо Байдена з'явилося щеня німецької вівчарки, а найближчим часом родину поповнить кішка, яку очікують з квітня, повідомляє у вівторок CNN.

Представник першої леді США Майкл Ла Роса розповів, що кішка, яка останні кілька місяців проживала у знайомих, приєднається до родини Байденів у січні.

За словами прес-секретаря, німецька вівчарка на прізвисько Коммандер стала подарунком на день народження президенту США від його брата Джеймса. Коммандер народився першого вересня і був доставлений до Білого дому у понеділок.

У червні цього року померла одна з двох німецьких вівчарок Байдена на прізвисько Чемп, яка прожила з сім'єю 13 років. Інший пес президента Мейджор був відправлений з Білого дому до будинку Байдена у місті Вілмінгтон у штаті Делавер через свою агресивну поведінку. У березні пес покусав двох людей – співробітника Секретної служби та співробітника Служби національних парків.

 

 

Теги: #вівчарка #сша #байден
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 21.12.2021
Планів про зустріч Байдена та Путіна поки що немає, країнам потрібно працювати на дипломатичному рівні

Планів про зустріч Байдена та Путіна поки що немає, країнам потрібно працювати на дипломатичному рівні

21:43 21.12.2021
Комісія допустила телескоп James Webb до запуску 24 грудня

Комісія допустила телескоп James Webb до запуску 24 грудня

20:05 21.12.2021
Трамп планує провести прес-конференцію у річницю штурму Капітолію його прихильниками

Трамп планує провести прес-конференцію у річницю штурму Капітолію його прихильниками

17:38 21.12.2021
Розмова Байдена з Путіним підтверджує зацікавленість США у встановленні миру в Україні - Маркарова

Розмова Байдена з Путіним підтверджує зацікавленість США у встановленні миру в Україні - Маркарова

16:45 21.12.2021
США продовжують координувати з Європою можливі санкції проти РФ, задоволені позицією ЄС - помічник держсекретаря

США продовжують координувати з Європою можливі санкції проти РФ, задоволені позицією ЄС - помічник держсекретаря

13:17 21.12.2021
Росії потрібні від США не усні запевнення щодо гарантій безпеки, а юридично зобов'язувальний документ - Путін

Росії потрібні від США не усні запевнення щодо гарантій безпеки, а юридично зобов'язувальний документ - Путін

12:40 21.12.2021
У Москві не бачать необхідності участі України у переговорах із США та НАТО щодо гарантій безпеки

У Москві не бачать необхідності участі України у переговорах із США та НАТО щодо гарантій безпеки

09:29 21.12.2021
США не змінювали "рівня" загрози для американців в Україні, а лише додали деталей до опису ситуації - Білий дім

США не змінювали "рівня" загрози для американців в Україні, а лише додали деталей до опису ситуації - Білий дім

08:25 21.12.2021
Європейська комісія дозволила п'яту в ЄС вакцину проти COVID-19

Європейська комісія дозволила п'яту в ЄС вакцину проти COVID-19

07:53 21.12.2021
Держсекретар США обговорив із главою МЗС Словенії ситуацію навколо України

Держсекретар США обговорив із главою МЗС Словенії ситуацію навколо України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Агентство "Інтерфакс-Україна" зробило українську основною мовою загальнодоступного сайту

Засідання конкурсної комісії з обрання голови САП не закрито, оголошено перерву

У Києві проведуть перевірку системи оповіщення громадян з увімкненням сирен

Комісія не проголосувала за кандидатуру Клименка на посаду голови САП

Зеленський впевнений, що підозра Порошенку в держзраді на ситуацію всередині України не вплине

ОСТАННЄ

Агентство "Інтерфакс-Україна" зробило українську основною мовою загальнодоступного сайту

В'їзд вантажівок до Києва обмежений через погіршення погодних умов

Упродовж кількох тижнів "омікрон" стане домінантним у багатьох країнах Європи

Шольц у розмові з Путіним заявив про необхідність термінової деескалації між Києвом і Москвою

Уряд України дозволив державіаперевізнику витратити статутний капітал на придбання авіакомпанії

Іран приховує посади та імена осіб, обвинувачених у причетності до катастрофи рейсу PS 752 – заступник генпрокурора Якубовський

У ФРН закриють клуби і дискотеки з 28 грудня через коронавірус

Засідання конкурсної комісії з обрання голови САП не закрито, оголошено перерву

Затриманого в Криму Нарімана Аметова катували струмом, прокуратура АРК кваліфікувала це як військовий злочин

"Інтерстарч" оскаржить штраф АМКУ на 283 млн грн і пов'язує його з переслідуванням Порошенка

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА