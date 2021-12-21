Після Нового року в Україні можливе зростання захворюваності на COVID-19 - аналітики

Зростання нових випадків почнеться вже після новорічних свят, а пікові місяці пандемії припадуть на кінець лютого-березень 2022 року, вважають аналітики Українського центру охорони здоров'я (UHC).

"Тип "Омікрон", навіть потрапивши в нашу країну, не встигне "вичавити" попередній штам із домінантної позиції. Рівень вакцинації та перенесених інфекцій буде недостатнім для того, щоб вплинути на перебіг хвилі. Тому слід очікувати подібної кількості хворих, рівня госпіталізацій і летальних випадків", - повідомив UHC агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-релізі у вівторок.

За їхніми підрахунками, у весняну хвилю 2022 року може захворіти додатково 1,3 млн українців, померти - 40 тис. Лише протягом року на COVID-19 перехворіють 3-3,3 млн українців. При цьому пережити нові спалахи захворюваності не зможуть від 65 тис.до 110 тис. осіб.

За прогнозом аналітиків UHC, за охопленням вакцинацією проти COVID-19 до осені-2022 Україна буде з 51% і 50% вакцинованих громадян однією та двома дозами відповідно.

"На початку і в пік хвилі вакцинація дещо пожвавиться. У цей період максимальні тижневі значення досягнуть орієнтовно 350 тис. вакцинацій першими дозами на тиждень. Наприкінці листопада - протягом грудня 2022 року темпи сильно спадуть, до 50 і менше тис. щеплень першими дозами на тиждень", - прогнозують аналітики UHC.

Крім того, в UHC допускають три сценарії розвитку ситуації з COVID-19: адаптація, стагнація та загострення.

Адаптація, на думку аналітиків UHC, призведе до більшої кількості випадків захворюваності, але менш важкого перебігу хвороби і нижчої летальності. Люди продовжать жити з COVID-19, як звикли жити з сезонним грипом.

Водночас за сценарієм стагнації аналітики UHC вважають, що адаптація вірусу не відбудеться, але і більш серйозних штамів не з'явиться. Восени 2022-го Україна переживе хвилю захворюваності, подібну осені 2021 року, але рівень вакцинації вже буде достатній, щоб дещо вплинути на госпіталізацію і летальність.

Водночас, у разі сценарію загострення, на думку аналітиків UHC, одна з мутацій призведе до появи більш агресивного штаму вірусу, який породжуватиме більше інфікованих і буде більш летальним, ніж попередні. При цьому вакцинація може виявитися малоефективною проти нього.