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12:15 19.11.2020

Обшук у музеї Революції гідності пов'язаний із розслідуванням зловживання службовим становищем із метою заволодіння бюджетними коштами - джерело

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Обшук у музеї Революції гідності пов'язаний із розслідуванням зловживання службовим становищем із метою заволодіння бюджетними коштами - джерело

Обшук у музеї Революції гідності пов'язаний із розслідуванням кримінального провадження, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Причина обшуків, за попередньою інформацією, - розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності, які спільно з приватною компанією організували схему використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, із метою привласнення зазначених коштів", - зазначив співрозмовник агентства.

За його інформацією, обшук у музеї здійснюють слідчі Національної поліції в Києві, оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ, а процесуальне керівництво - міська прокуратура.

 

Теги: #обшук #музей
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