САП звинувачує першого заступника Гонтаревої Писарука в змові з екс-власником VAB Банку Бахматюком

Бізнесмен Олег Бахматюк у 2014 році як бенефіціар VAB Банку вступив у змову з Олександром Писаруком, який був на той момент першим заступником глави Національного банку України (НБУ), щодо видачі стабілізаційного кредиту під заставу майна, вартість якого було завищено, стверджує прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" із зали Вищого антикорупційного суду, де у вівторок відбуваються слухання про обрання запобіжного заходу стосовно члена Ради НБУ Миколи Каленського, за версією слідства, Писаруку довелося задіяти головне управління НБУ у Києві та області, яким на той момент керував Каленський.

Прокурор стверджує, що вночі 8 жовтня 2014 року Писарук написав електронне повідомлення директору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі про необхідність видати стабілізаційний кредит банку "як мінімум 1 млрд... Каленський у курсі".

Обвинувачення на адресу Каленського полягають у його згоді з оцінкою майна, хоча була інформація щодо його недостатності для видачі кредиту на таку суму.

За версією слідства, кошти стабкредиту виводили потім з банку, зокрема на "мертвих душ".

Прокурор клопоче про взяття Каленського під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 20 млн грн, а також про вилучення паспортів і носіння електронного браслета.

Сторона захисту зазначила, що члена ради НБУ затримали 11 листопада біля його будинку, було проведено обшуки в його будинку та у квартирі його дочки. Адвокат наголосив, що раніше окружний суд відмовив у позові з подібними звинуваченнями, які багато в чому будуються лише на факті заняття підозрюваним конкретної посади.