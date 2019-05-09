У Києві Бережну у футболці в кольорах георгіївської стрічки доправили до райуправління поліції для проведення профілактичної бесіди - Крищенко

У Києві біля станції метро "Арсенальна" перед початком акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні поліція затримала лідерку громадського об'єднання "Сила добра", матір загиблої екс-нардепа "Партії регіонів" Олену Бережну за носіння футболки з забороненою символікою.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник ГУ Нацполіції Андрій Крищенко, О.Бережную затримали перед початком акції за носіння футболки в кольорах георгіївської стрічки.

"Її відвезли до районного управління поліції для проведення профілактичної бесіди", - сказав він.

Українське законодавство прирівнює георгіївську стрічку до символіки тоталітарних режимів і забороняє її публічну демонстрацію. За такі дії передбачається адміністративна відповідальність.

Крім того, як повідомляє МВС України на своїй сторінці у Facebook, у Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) у зв'язку з публічною демонстрацією георгіївської стрічки складено адміністративний протокол на 64-річного місцевого жителя.

"Нагадуємо, що носіння георгіївської стрічки передбачає стягнення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки. Звертаємося до учасників масових акцій! Не використовуйте заборонену символіку!" - йдеться в повідомленні.