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10:58 26.03.2019

Голова представництва ЄС в Україні констатує протидію проведенню реформ у країні

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Голова представництва ЄС в Україні констатує протидію проведенню реформ у країні

Реформи в Україні не відбуваються досить швидко, позаяк стикаються з активним опором тих, хто бореться за збереження статус-кво, заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

"У перехідному періоді завжди відбувається постійна боротьба між тими, хто намагається зберегти статус-кво і реформаторами. В Україні також є ця боротьба, але тут ця боротьба набагато активніша, ніж в інших країнах перехідного періоду. Україна є однією з найбільших країн регіону, тому ті, хто за 25 років зміг сформулювати свої інтереси врозріз інтересам країни, борються за те, щоб зупинити або відстрочити процес реформ. Тому не повинно нікого дивувати те, що процес реформ тут не такий швидкий і лінійний", - сказав він на щорічному Конгресі регіональних рад з питань реформи у сфері правосуддя у вівторок у Києві.

При цьому посол наголосив, що ЄС на боці реформаторів.

"Ми в ЄС, очевидно, на боці реформаторів. Особливо, коли йдеться про реформу системи правосуддя. Ми продовжимо витрачати багато часу, сил і ресурсів, щоб підтримати вас у вашій боротьбі за систему правосуддя", - зазначив дипломат.

Говорячи про необхідні зміни у сфері правосуддя, Х.Мінгареллі наголосив: "Ми маємо забезпечити гідне виконання нових процесуальних кодексів для того, щоб гарантувати повний захист обох сторін там, де сьогодні ще так не відбувається. Також щоб просувалася пробація, електронне правосуддя тощо".

Теги: #єс #реформи #мінгареллі #україна
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