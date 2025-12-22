Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки верховного головнокомандуючого. Про це він написав в телеграм-каналі.

"Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони. Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення", - написав президент.

Крім того, в ході Ставки він заслухав доповіді щодо дипстрайків, а також щодо потреб та забезпечення Сил оборони України.

"Цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак, відповідно зросла і кількість російських втрат. Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", - наголосив президент.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявив про намір замінити командувача ПВК Південь Дмитра Карпенка після повітряних атак противника по території Одеській області.

До цього президент повідомляв, що на Одещині працюють над відновленням інфраструктури та розбираються із людьми, що відповідають за ППО регіону.