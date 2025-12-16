Інтерфакс-Україна
Події
18:25 16.12.2025

Рада планує запровадити системну підготовку громадян до національного спротиву

Український парламент має намір запровадити у закладах освіти системну підготовку громадян до національного спротиву.

За законопроєкт № 13347 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву у першому читанні проголосували 246 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Документ пропонує перейти від загальновійськової підготовки до системної підготовки громадян у закладах освіти. Передбачається, що програма буде впроваджуватись у закладах вищої та фахової передвищої освіти — незалежно від статі студентів.

Підготовка здобувачів освіти до національного спротиву розпочинається на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводитиметься у школах, професійно-технічних та фахових коледжах, які мають відповідну ліцензію. На цьому рівні основою навчання є предмет "Захист України" та заходи з військово-патріотичного виховання. На етапі здобуття фахової передвищої та вищої освіти навчання триває у форматі дисципліни "Основи національного спротиву". Вона включається до освітніх програм і планів усіх закладів освіти (державних і приватних), де громадяни здобувають освіту після школи. Дисципліна охоплює студентів за програмами молодшого бакалавра та бакалавра (а також магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування). Виняток становлять лише курсанти військових навчальних закладів, для яких діють окремі програми.

Згідно із законопроєктом, підготовка громадян проводитиметься у спеціалізованих центрах за програмами, розробленими Міністерством оборони України.

Порядок створення та функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву визначає Кабінет Міністрів. Практичні заняття спрямовані на набуття навичок ведення вогню зі стрілецької зброї, мінної безпеки, домедичної допомоги та інших необхідних умінь. Вони відбуватимуться на полігонах Збройних Сил України, на базі майна Товариства сприяння оборони України, а також на інших сертифікованих стрільбищах, стендах, у тирах та на інтерактивних тренажерах.

Відповідальність за організацію підготовки покладена на Міністерство освіти і науки спільно з Міноборони, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

