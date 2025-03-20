Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про залучення ветеранів до підготовки громадян до нацспротиву

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про залучення ветеранів війни до підготовки громадян України до національного спротиву, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Підтримано до другого читання №9421 - проєкт закону про внесення змін до закону "Про основи національного спротиву" щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання комітету у четвер.

За словами народного депутата, досвід і мотивація ветеранів є безцінним ресурсом для розвитку країни, і вони мають бути повноцінно інтегрованими у всі ключові процеси суспільства - від освіти та економіки до державного управління.

Фріз також розповіла, що комітет рекомендував парламенту ухвалити за основу проєкт закону (№12349) про Кіберсили Збройних Сил України.

Народний депутат підкреслила, що утрималася під час голосування за це рішення, оскільки, на її думку, законопроєкт має суттєві недоліки."

"Він написаний з порушенням Конституції, чинних законів та створює правову невизначеність щодо статусу нового підрозділу та може призвести до різних тлумачень щодо його функціоналу та фінансового забезпечення. У документі відсутні необхідні зміни до чинного закону "Про Збройні Сили України",- зазначила Фріз.

На думку народного депутата, спочатку було б логічно отримати від уряду законопроєкт про створення окремого роду сил — Кіберсил, а вже потім розглядати та ухвалювати рішення щодо їх функціоналу.

"А так маємо ситуацію, коли воза поставили поперед коня", - вважає Фріз.

За її словами, комітет також підтримав проєкт постанови (№13106) Верховної Ради про здійснення начальником Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області повноважень, передбачених ч. 2 ст. 10 закону "Про правовий режим воєнного стану".