В Україні створять мережу Центрів підготовки громадян до нацспротиву

Кабінет Міністрів затвердив розроблений Міністерством оборони у співпраці з Офісом президента порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву, повідомляється на сайті Міністерства оборони України у вівторок.

"Створення мережі Центрів національного спротиву – це важливий крок для зміцнення обороноздатності України. Це рішення підвищує нашу стійкість, воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни", – зазначив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Центри створюватимуться в областях та місті Києві у формі комунальних установ або підприємств. Ініціатором їх створення виступатимуть голови обласних або міських державних адміністрацій (начальники військових адміністрацій), рішення про створення затверджуватиметься відповідними обласними радами.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/uryad-vstanoviv-normativnu-ramku-funkczionuvannya-merezhi-czentriv-naczsprotivu