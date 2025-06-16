Інтерфакс-Україна
Події
22:58 16.06.2025

Громадян Великої Британії у Ізраїлі закликали зареєструвати свою присутність у британському МЗС

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Голова МЗС Великої Британії Девід Ламмі закликав громадян Великої Британії у Ізраїлі зареєструвати свою присутність у британському МЗС.

"Ми просимо всіх громадян Великої Британії в Ізраїлі та на окупованих територіях зареєструвати свою присутність у FCDO", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, Британія також відправляє групи швидкого розгортання до Єгипту та Йорданії для посилення британських консульських команд у регіоні, які вже підтримують громадян Великої Британії.

Як повідомлялося, Ізраїль 13 червня розпочав масштабні удари по Ірану. Цілями є ядерні об'єкти, заводи з виробництва балістичних ракет і військові командири. Ізраїль, зі свого боку, заявив, що це початок тривалої операції із запобігання створенню Тегераном атомної зброї. Іранські ЗМІ та очевидці повідомили про вибухи, зокрема на головному підприємстві країни зі збагачення урану в Натанзі.

Джерело: https://x.com/DavidLammy/status/1934681173101564158

Теги: #громадяни #ізраїль #британія #заклик

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