Ще 66 громадян України вдалося перемістити з ТОТ та РФ на підконтрольну територію України

Ще 66 громадян України вдалося перемістити з тимчасово окупованої території (ТОТ) та РФ на підконтрольну територію України, повідомив у понеділок уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Упродовж квітня-травня цього року це вдалося забезпечити завдяки злагодженій та послідовній роботі Офісу омбудсмана, державних органів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів, зазначив він у телеграм-каналі.

"Акцентую, що ці громадяни опинилися в умовах системного тиску, переслідувань і відсутності доступу до базових прав. Частина з них зазнала фізичного та психологічного насильства, погроз зі зброєю, катувань, дві особи були незаконно депортовані до РФ. Ще частина — залишалися на ТОТ без документів, медичної допомоги чи будь-якої підтримки", - написав Лубінець.

За його інформацію, серед тих, хто вже на підконтрольній території України: сім’я, яка зазнала жорстоких переслідувань з боку окупаційних сил: незаконні обшуки, вимагання, вилучення майна, озброєні погрози; особи похилого віку в критичному стані, найстаршій із них — 96 років; люди з тяжкими хворобами та інвалідністю; громадяни, яких примусово перемістили до РФ, без жодного правового статусу — в порушення норм міжнародного гуманітарного права; особи, які не мали чинних українських документів і перебували у повній ізоляції.

Лубінець закликав українських громадян, які досі залишаються на тимчасово окупованих територіях, не зволікати. "Російський указ щодо "легалізації" перебування громадян України на ТОТ несе реальну загрозу та створює підґрунтя для незаконного затримання", - зазначив омбудсман.