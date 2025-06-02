Інтерфакс-Україна
Події
09:14 02.06.2025

Ще 66 громадян України вдалося перемістити з ТОТ та РФ на підконтрольну територію України

2 хв читати

Ще 66 громадян України вдалося перемістити з тимчасово окупованої території (ТОТ) та РФ на підконтрольну територію України, повідомив у понеділок уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Упродовж квітня-травня цього року це вдалося забезпечити завдяки злагодженій та послідовній роботі Офісу омбудсмана, державних органів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів, зазначив він у телеграм-каналі.

"Акцентую, що ці громадяни опинилися в умовах системного тиску, переслідувань і відсутності доступу до базових прав. Частина з них зазнала фізичного та психологічного насильства, погроз зі зброєю, катувань, дві особи були незаконно депортовані до РФ. Ще частина — залишалися на ТОТ без документів, медичної допомоги чи будь-якої підтримки", - написав Лубінець.

За його інформацію, серед тих, хто вже на підконтрольній території України: сім’я, яка зазнала жорстоких переслідувань з боку окупаційних сил: незаконні обшуки, вимагання, вилучення майна, озброєні погрози; особи похилого віку в критичному стані, найстаршій із них — 96 років; люди з тяжкими хворобами та інвалідністю; громадяни, яких примусово перемістили до РФ, без жодного правового статусу — в порушення норм міжнародного гуманітарного права; особи, які не мали чинних українських документів і перебували у повній ізоляції.

Лубінець закликав українських громадян, які досі залишаються на тимчасово окупованих територіях, не зволікати. "Російський указ щодо "легалізації" перебування громадян України на ТОТ несе реальну загрозу та створює підґрунтя для незаконного затримання", - зазначив омбудсман.

Теги: #громадяни #повернення #тот #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 02.06.2025
Українська ППО знешкодила 52 з 80 БпЛА, 37 локаційно втрачені

Українська ППО знешкодила 52 з 80 БпЛА, 37 локаційно втрачені

07:36 02.06.2025
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 139 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 139 од. автотехніки

22:42 01.06.2025
Російська делегація прибула до Стамбулу для участі у переговорах з Україною

Російська делегація прибула до Стамбулу для участі у переговорах з Україною

22:14 01.06.2025
Сенатор Грем: Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити

Сенатор Грем: Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити

20:19 01.06.2025
Армія РФ з початку року втратила майже 146 тис. військових та понад 1 тис. танків – ОСУВ "Хортиця"

Армія РФ з початку року втратила майже 146 тис. військових та понад 1 тис. танків – ОСУВ "Хортиця"

13:42 29.05.2025
Двох повнолітніх з числа дітей-сиріт вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Двох повнолітніх з числа дітей-сиріт вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

16:54 28.05.2025
З ТОТ врятовані ще 11 українських дітей – Єрмак

З ТОТ врятовані ще 11 українських дітей – Єрмак

11:06 28.05.2025
РФ не хоче віддавати громадян інших країн на обмін – Зеленський

РФ не хоче віддавати громадян інших країн на обмін – Зеленський

14:00 26.05.2025
Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

12:35 25.05.2025
До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

До України з полону повернулися 303 військовослужбовці

ВАЖЛИВЕ

В РФ знищено не менше 13 літаків – ЦПД

Українська делегація прибула до Стамбула - речник МЗС

Українська ППО знешкодила 52 з 80 БпЛА, 37 локаційно втрачені

ГУР застерігає українців щодо можливого вербування спецслужбами РФ закордоном

Ворог ударив ракетою по Запоріжжю, загинули 5 людей, 9 постраждали - Федоров

ОСТАННЄ

В РФ знищено не менше 13 літаків – ЦПД

Українська делегація прибула до Стамбула - речник МЗС

Окупанти 37 разів обстріляли Чернігівську область за добу, у Прилуцькому районі влучання в підприємство

Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини постраждали три людини, пошкоджені медзаклад і пожежна частина

Терехов: РФ атакувала двома балістичними ракетами Харків, одна влучила неподалік від будинку, інша – від школи

Росіяни обстріляли район Херсона, постраждали дві жінки

ГУР застерігає українців щодо можливого вербування спецслужбами РФ закордоном

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини три людини загинули та 19 постраждали

Кароль Навроцький став новим президентом Польщі

Ворог ударив ракетою по Запоріжжю, загинули 5 людей, 9 постраждали - Федоров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА