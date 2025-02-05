Верещук: Потрібно будувати систему нацспротиву для підготовки населення до опору незалежно від довготривалості війни

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила про необхідність побудови систему національного спротиву для підготовки цивільного населення до опору незалежно від довготривалості війни.

"Незалежно від того, скільки ще триватиме ця війна, ми маємо будувати на майбутнє систему національного спротиву", - написала вона в телеграмі.

Верещук пояснила, що йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресору. Особливо це стосується областей, які межують з РФ, "яка і після війни залишиться нашим ворожим сусідом".

За її словами, така система нацспротиву буде однією зі складових архітектури стримування потенційної агресії.

"На сьогоднішній міжвідомчій нараді обговорювали проєкт постанови Уряду щодо створення мережі центрів підготовки громадян до національного спротиву. Лідерами процесу тут є Міноборони та ТРО ЗСУ. Основна робота - за обласними владами. Дуже важлива роль належить волонтерським організаціям", - підкреслила Верещук.

Вона додала, що перший та найважливіший етап - підготовка достатньої кількості інструкторів. "Тут, звісно, ми дивимось на ветеранів і волонтерів, як на джерело хороших кадрів", - зазначила вона.