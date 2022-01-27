Рада уточнила положення законів про нацспротив

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №6302, яким уточнила положення законів, пов'язаних з основами підготовки та ведення національного спротиву.

Законопроєкт, який на засіданні в четвер підтримали 266 народних депутатів, регулює питання повноважень Кабінету Міністрів України та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану, уточнює повноваження органів військового управління Збройних сил України, зокрема командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, яке є організатором руху спротиву.

Крім цього, законопроєкт пропонує врегулювати порядок та умови підпорядкування Національної гвардії України під час правового режиму воєнного стану та питання грошової винагороди особам, які проходять військову службу під час особливого періоду.