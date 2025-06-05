Рада оновила Бюджетний кодекс для угоди з США щодо мінералів та надала пільги для дронів на оптоволокні

Верховна Рада в середу, 4 травня, прийняла в цілому закон (№13256) про внесення зміни до Бюджетного кодексу для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, за закон, як і за саму угоду, проголосувала конституційна більшість депутатів – 309.

Зміни до Бюджетного кодексу переводять до спецфонду держбюджету 50% доходів державного та місцевих бюджетів від платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин, визначених як активи Американсько-Українського інвестиційного фонду, зокрема: 50% рентної плати, 50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів щодо надр та 50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції. Далі ці кошти підуть у фонд як внесок України.

Окрім того в документі міститься визначення сплячих ліцензій, які включаються до активів фонду разом з новими ліцензіями та спецдозволами: це ліцензії або спецдозволи, які не експлуатувалися в промислових цілях станом на дату набрання чинності угодами щодо Фонду з США.

Рада у середу також конституційною більшістю в 302-303 голоси прийняла закони (№13305 та №13306) про податкові та митні пільги для виробництва дронів на оптоволоконі.

Окрім того парламент прийняв у першому читанні законопроєкти №13002 щодо забезпечення можливості створення додаткового капіталу товариством та внесення учасниками товариства внесків до додаткового капіталу товариства та №13157 про зміни до Податкового кодексу у зв’язку із прийняттям закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. За них проголосувало відповідно 253 та 235 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

В той же час депутати відхилили два законопроєкти: №11345 про запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки під час другого читання – 204 голоси та №1280 про управління відходами видобувної промисловості під час першого читання – за - 198 голосів.