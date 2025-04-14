Інтерфакс-Україна
Події
18:08 14.04.2025

Президент Естонії схвалив закони, що дозволяють збройним силам топити підозрілі судна

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Президент Естонії схвалив закони, що дозволяють збройним силам топити підозрілі судна

Зміни до законів про організацію Сил оборони і про економічну зону, що дозволяють застосовувати силу до підозрілих цивільних суден аж до їх затоплення, схвалив у понеділок президент Естонії Алар Каріс.

У змінах зазначається, що Сили оборони мають право, зокрема, "зупинити, переспрямувати або змусити цивільне водне судно або інший цивільний плавучий засіб, що перебуває в морській зоні Естонії, залишити внутрішні і територіальні води Естонії. Якщо ж відбити загрозу іншими заходами або зробити це своєчасно неможливо, затопити його".

Закон дозволяє також у разі обмежених можливостей Збройних сил Естонії запитувати допомогу союзних держав.

Минулої середи відповідні зміни затвердив естонський парламент. За ухвалення закону про поправки тоді проголосували 62 депутати, проти і тих, хто утримався, не було. Загалом у складі парламенту 101 депутат.

Законопроєкт ініціював уряд у зв'язку з інцидентами, що почастішали останнім часом у Балтійському морі, такими інцидентами, як обриви іноземними торговельними суднами морських кабелів і пошкодження інших об'єктів інфраструктури.

Теги: #закони #естонія

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