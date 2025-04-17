Інтерфакс-Україна
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13:33 17.04.2025

Рада розблокувала підписання спікером двох законів

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Рада розблокувала підписання спікером двох законів

Верховна Рада не підтримала постанови щодо скасування голосувань за закони про адмінвідповідальність за порушення митних правил та про зарахування до стажу держслужби роботи на посадах начальників військових адміністрацій, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Розблокували підписання спікером: №9478 - зарахування часу роботи на посадах начальників військових адміністрацій та їх заступників до стажу державної служби, №10257 - про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил", - написав Железняк у Телеграмі у четвер.

Як повідомлялось, Верховна Рада 25 березня 2025 р. ухвалила в цілому закон про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях".

Закон визначає проходження державної служби на посадах у військових адміністраціях, присвоєння рангів та врахування досвіду роботи на таких посадах, як начальники військових адміністрацій, їх заступники, а також інші працівники адміністрацій. Це стосується осіб, які раніше працювали на державній службі або в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулися на службу до цих органів.

Крім цього, за словами співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко закон підіймає зарплати робітникам міністерства економіки та інших відомств.

Закон (№10257) про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил Верховна Рада прийняла у цілому 25 березня.

Теги: #закони #рада

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