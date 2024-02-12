Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №№10456, 10457 щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Згідно з картками законопроєктів на сайті Верховної Ради, документи з підписом глави держави повернулися до парламенту в понеділок.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого затвердила укази президента про пролонгування термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів із 14 лютого до 13 травня 2024 року.