16:35 15.12.2025

Зеленський розповів президенту Німеччини про перемовини з США щодо припинення війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив федеральному президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру про перемовини з американською стороною про припинення російсько-української війни і повідомив, що Німеччина стоїть на позиції захисту територіальної цілісності та інтересів України.

"Поінформував Президента про роботу із США заради достойного миру, надійних гарантій безпеки й економічного відновлення. Дякую за розмову. Важливо забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і захист національних інтересів України. Вдячний за те, що Німеччина принципово підтримує цю позицію", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок за підсумками розмови.

Як повідомлялося, Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув з візитом до Берліна, де в той же день відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Другий раунд пройшов у понеділок.

На боці України в перемовинах про припинення вогню між Україною та РФ бере також участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На зустрічі присутні секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Згідно з фото, крім Віткоффа та Кушнера, в зустрічі з американського боку бере також участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

За підсумками кількагодинної розмови у неділю Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо та досягли "значного прогресу".

