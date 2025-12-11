Минулої доби Харківщина зазнала атак у чотирьох населених пунктах, один загиблий, двоє поранених — ОВА

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, внаслідок чого загинув один чоловік, ще двоє отримали поранення, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Замулівка Вовчанської громади загинув 69-річний чоловік. Медична допомога була надана 59-річному чоловіку, який постраждав 6 грудня внаслідок обстрілу в місті Куп’янськ, та 65-річній жінці, яка 9 грудня зазнала травм у селі Смородьківка Куп’янської громади.

За інформацією Синєгубова, ворог застосовував різні види озброєння: один касетний авіабомбовий удар (КАБ), два безпілотники типу "Герань-2" та два fpv-дрони. Пошкоджено цивільні об’єкти: у Богодухівському районі – підприємство (с. Ков’яги), в Ізюмському районі – приватний будинок (сел. Борова), у Чугуївському районі – автомобіль (с. Замулівка).

"Упродовж минулої доби зафіксовано 234 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки. На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії у бік Петропавлівки та Курилівки", — повідомив Синєгубов.