20:51 10.12.2025

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський у середу провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

"Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні – про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, це непросто, однак тиск щодо цього Україні точно не потрібен.

"Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", - наголосив президент.

 

