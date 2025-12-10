Інтерфакс-Україна
Події
16:59 10.12.2025

Зеленський скоординував дипломатичний трек з президентом Фінляндії

1 хв читати
Зеленський скоординував дипломатичний трек з президентом Фінляндії
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів бесіду із президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони скоординували дипломатичні зусилля щодо безпекових питань та роботу для наближення миру.

"Говорив із президентом Фінляндії, і ми з Алексом координуємось майже в щоденному режимі. Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі зі Сполученими Штатами, Європою та друзями в Групі семи. Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго. Дякую!" - написав він у Телеграмі.

Теги: #стубб #зеленський

