Інтерфакс-Україна
Події
09:14 10.12.2025

Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

1 хв читати
Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює
Фото: Одеська ОВА

Російські окупаційні війська в ніч проти середи завдали масованого удару безпілотниками по Одеській області, більшість з них ліквідовано, є влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів, без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"В ніч на 10 грудня ворог вчергове масовано атакував територію області ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей повітряного ураження знищено нашими силами ППО. Проте, зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів", - написав він у Телеграм-каналі у середу вранці.

За словами Кіпера, внаслідок удару сталося локальне руйнування з подальшим займанням складського приміщення на невеликій площі. Пожежу оперативно ліквідовано. Обійшлося без постраждалих.

"Критична інфраструктура працює в штатному режимі", - наголосив він.

Теги: #одеська_область #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:21 10.12.2025
ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

09:20 08.12.2025
Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

Україну атакували 149 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях

09:09 06.12.2025
Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

Нічна атака дронами на Одещину залишила область із перебоями в енерго- та теплопостачанні, пошкоджено енергообʼєкт

08:58 06.12.2025
Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

Чернігівщина зазнала ударів БпЛА: пошкоджено житловий сектор і об’єкти критичної інфраструктури

08:56 04.12.2025
Уже семеро постраждалих в Одесі

Уже семеро постраждалих в Одесі

07:20 04.12.2025
ДСНС: П’ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об’єкті енергетики

ДСНС: П’ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об’єкті енергетики

08:34 02.12.2025
У Одеській області ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній та енергетичній інфраструктурі

У Одеській області ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній та енергетичній інфраструктурі

09:37 01.12.2025
Сили оборони збили 65 з 89 ворожих БПЛА

Сили оборони збили 65 з 89 ворожих БПЛА

08:57 25.11.2025
Унаслідок атаки дронів на Одещині шестеро поранених, серед них двоє дітей

Унаслідок атаки дронів на Одещині шестеро поранених, серед них двоє дітей

20:57 24.11.2025
Через атаку ворожих дронів в декількох районах Одеси відсутнє електропостачання – МВА

Через атаку ворожих дронів в декількох районах Одеси відсутнє електропостачання – МВА

ВАЖЛИВЕ

ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

ОСТАННЄ

Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 177 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців - Генштаб

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

10 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію

Папа Лев XIV закликав до продовження діалогу задля досягнення справедливого миру в Україні - ЗМІ

Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА