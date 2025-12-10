Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

Фото: Одеська ОВА

Російські окупаційні війська в ніч проти середи завдали масованого удару безпілотниками по Одеській області, більшість з них ліквідовано, є влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів, без постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"В ніч на 10 грудня ворог вчергове масовано атакував територію області ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей повітряного ураження знищено нашими силами ППО. Проте, зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури в одному з районів", - написав він у Телеграм-каналі у середу вранці.

За словами Кіпера, внаслідок удару сталося локальне руйнування з подальшим займанням складського приміщення на невеликій площі. Пожежу оперативно ліквідовано. Обійшлося без постраждалих.

"Критична інфраструктура працює в штатному режимі", - наголосив він.