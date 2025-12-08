Інтерфакс-Україна
20:49 08.12.2025

Зеленський: Я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він запросив президента Польщі Кароля Навроцького із візитом до України та сам відвідає Польщу, коли отримає запрошення від польського президента..

"Що стосується президента Польщі, я з задоволенням зустрінувся з ним… Я його запросив і сказав, обирайте будь ласка дату... будь-яку дату обирайте, я з задоволенням зустрінусь… і з паном Навроцьким. Президент Польщі, в свою чергу, я нещодавно чув сигнал в медіа, що він мене запросив… Мені потрібна дата і тоді, якщо президент офіційно-неофіційно, як він хоче, запросить і запропонує дату, безумовно я приїду з офіційним візитом в Польщу, для мене це важливо", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

Зеленський зазначив, що "ми поважаємо Польщу, ми вдячні Польщі за те, що вони прихистили наших людей, допомагають та підтримують (Україну – ІФ-У)".

