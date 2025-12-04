ДСНС: На Харківщині нічна атака ударних БПЛА спричинила пожежі, є постраждала

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Уночі ворог атакував ударними безпілотниками населені пункти Харківської області, є постраждала та пожежі, повідомляє Держслужба з НС.

Так, в селі Сірий Яр Куп’янського району влучання у приватний сектор призвело до масштабної пожежі площею 200 кв. м - загорілися два житлові будинки. Постраждала 62-річна жінка, яку з травмами голови та тіла госпіталізували до лікарні.

У Печенізькій громаді Чугуївського району пожежі виникли на території двох баз відпочинку, де горіли складська та адміністративна будівлі. Постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атак були залучені пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцери-рятувальники громад.