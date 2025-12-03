ГУР: 13 із 49 задіяних у виробництві "Іскандер-М" підприємств не перебувають під санкціями жодної країни

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України оприлюднило будову та 49 підприємств виробничої кооперації балістичних ракет "Іскандер-М", зазначивши, що 13 з них не перебувають під санкціями жодної країни.

"ГУР МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує будову, перелік компонентів і півсотні підприємств кооперації з виробництва балістичної ракети 9М723 оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", - йдеться у повідомленні ГУР у Телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що головним виконавцем державних контрактів на розробку та виробництво ракет 9М723 є російське "конструкторське бюро машинобудування". Виробництво ракет здійснюється на потужностях Воткінського заводу. "Обидва підприємства вже давно перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції, як і більшість інших виробників компонентів балістичного "Іскандера", - зазначено в повідомленні ГУР.

Проте 13 із 49 оприлюднених підприємств, наразі, не перебувають під санкціями жодної країни санкційної коаліції. Серед них: Завод ім. Морозова" - один з виробників твердопаливних зарядів для двигунів "Іскандерів"; компанії "Псб-технології" та "Пантес" — виробники комплектів плат для "Комети", яку противник почав ставити в ракети 9М723 на місце хибних цілей; "Серпуховський завод "Металіст" - виробник акселерометрів для безплатформенної інерціальної навігаційної системи ракети.

У ГУР наголошують, що "зброя, яку сьогодні рф застосовує проти України, в майбутньому може бути використана нею та її союзниками проти інших держав. Зокрема, росія вже допомогла КНДР модернізувати балістичні ракети KN-23/KN-24".

Наразі розділ "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" вже містить: 5 200+ іноземних компонентів, ідентифікованих у 181 зразку застосованого Росією озброєння; 12 інтерактивних схем російських та іранських засобів ураження; 280+ підприємств, задіяних у їх виробництві.

"Синхронізація дій цивілізованого світу, посилення санкційного тиску та стала допомога Україні є необхідними для захисту засобами, що здатні зупинити агресора", - наголосили у ГУР.

Повний список підприємств, задіяних у виробництві ракет, — за посиланням: https://war-sanctions.gur.gov.ua/components/companies?kc%5Bwid%5D=278.