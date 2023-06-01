Ігнат про атаку "Іскандерами" по Києву: Противник хоче напасти зненацька, щоб ППО не змогла зреагувати

Застосовуючи оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" для атак по Києву, противник намагається напасти зненацька, щоб українська протиповітряна оборона мала мінімум часу для реагування, вважає речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"А яким іще озброєнням вони можуть так швидко й ефективно завдати удару? Були в них спроби завдавати ударів ракетами С-400 саме по Київській області. Це чимала відстань, і артилерія, звісно, не дістає сюди, і противник використовує саме ці оперативно-тактичні комплекси для того, щоб було мінімум часу зреагувати на ці речі", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в четвер.

За його словами, наприклад, якщо летять крилаті ракети з Каспію або Чорного моря, то є близько години для того, щоб відреагувати. Натомість коли застосовується балістика, то йдеться про лічені хвилини. Саме тому від повітряної тривоги до моменту перших результатів роботи ППО було мало часу, додав Ігнат.

"Тому противник і хоче напасти зненацька і вразити, щоб наша ППО не змогла зреагувати. Але, як бачимо, спрацювала і цього разу", - пояснив спікер.

Дальність ураження ракет "Іскандер-М" і "Іскандер-К" - близько 500-600 км. Бойова частина становить близько 500 кг. Швидкість польоту - до 900 км/год.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 10 балістичних і крилатих ракет типу "Іскандер" із північного напрямку - Брянська область Росії. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України всі 10 були знищені: сім балістичних ракет "Іскандер-М" і три крилаті ракети "Іскандер-К". У Києві три людини, зокрема дитина, загинули. Ще 12 дістали поранень.