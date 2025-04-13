Інтерфакс-Україна
Події
14:39 13.04.2025

Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах

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Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах
Фото: https://t.me/prokuraturasumy/4140

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що удар по місту було завдано двома балістичними ракетами типу "Іскандер", а запускали їх розрахунки 112 та 448 ракетних бригад з території Воронежскої та Курської областей РФ.

"Вже відомо, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "іскандер-М"/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад  з території воронєжскої (н.п. ліскі) та курскої (н.п. лєженькі) областей держави-агресора відповідно", - написав він у телеграмі.

"Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець — від тих, хто давав накази, - додав Кирило Буданов.

Теги: #іскандери #буданов #суми

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