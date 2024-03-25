Одеська "Будова" пропонує інвесторам ЖК "Чотири сезони" доплатити за добудову їхнього житла

Девелоперська компанія "Будова" пропонує інвесторам ЖК "Чотири сезони" (Одеса, пр. Гагаріна, 19) доплатити за добудову свого будинку, аргументуючи це необхідністю виконати рішення Верховного Суду від 14 листопада 2023 року, що передбачає виділення для Міноборони 11017,34 кв. м житла як замовнику будівництва.

Як випливає з матеріалів, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", за цією адресою реалізується проєкт ЖК "Чотири сезони". Три його секції вже введено в експлуатацію, будівництво четвертої розпочалося 2018 року, її здача анонсувалася на 2021 рік, але об'єкт було заморожено на стадії 85% готовності.

У пресслужбі "Будова" повідомили агентству, що на об'єктах компанії немає вільних квартир, які відповідають умовам для передання військовим. Тому 11 тис. кв. м житла викуповуватимуть.

Згідно з аналітикою ЛУН, середні ціни на вторинне житло в Одесі на кінець лютого поточного року коливалися від $890/кв. м за трикімнатні квартири до $970/кв. м за однокімнатні. Таким чином, забудовник має знайти житло на більш ніж $9 млн.

"Де саме виділятимуть житло (квартири на вторинному ринку з ремонтом) для Міноборони - вирішує міністерство на основі пропозицій з нашого боку. Житло має бути виділено в м.Одеса. Питання конкретних локацій є предметом актуальних переговорів", - повідомили в пресслужбі забудовника.

Доплатити за майбутні квартири військовим забудовник запропонував інвесторам останньої, четвертої секції.

Представники інвесторів повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що укладали угоди зі споживчим товариством "Сузір'я будова", а не з "УВГП-Система", яка програла суд із Міноборони. Інвесторам повідомили, що їхні договори припинено через неможливість їх виконати та запропонували укласти нові, з іншою юрособою (споживчим товариством "Сузір'я +".). При цьому власники квартир мають доплатити по $250/кв. м, власники паркінгу - по $8 тис. за місце і комори - по $150/кв. м.

"Йдеться виключно про необхідність виконати рішення Верховного Суду України і виділити Міноборони, замовнику будівництва, додаткові квадратні метри в обмін на право добудувати будинок і паркінг на землі міністерства. Компанія не коментує рішення суду, а лише намагається зробити все можливе, щоб інвестори врешті-решт отримали свої квартири, навіть якщо за це потрібно доплатити. Ми згодні, що рішення непросте, у певному сенсі навіть скандальне, але найгучніший скандал кращий за недобудову. Якщо не виконати рішення суду, то така перспектива цілком можлива", - прокоментував забудовник.

Голова консультаційно-правової компанії "Імунітет" Юрій Китайка, який представляє інтереси групи інвесторів, повідомив, що немає юридичних підстав, які дають змогу "Будові" вимагати від інвесторів виплати заборгованості компанії перед Міноборони.

"Ризики, пов'язані з узятими "Будовою" на себе зобов'язаннями перед третіми сторонами, не можуть бути переведені на інвесторів згідно з укладеними договорами. Відсутні також законні підстави для анулювання чинних договорів, що забезпечують право на отримання квадратних метрів. Також "Будова" намагається зробити заручниками інвесторів у нежитлові приміщення та об'єкти, які ніколи не були предметом договору з Міноборони", - зазначив Китайка.

У "Будові" зазначають, що варіант, пропонований інвесторам, передбачає можливість добудувати будинок і паркінг до кінця 2024 року, виконати рішення суду й отримати ключі від квартир за ринковою ціною.

"Враховуючи, що до війни "Будова" була лідером первинного ринку житлового будівництва в Одесі, більшість інвесторів придбали житло від котловану за дуже привабливими цінами. За 32 роки існування компанія надала можливість заробити величезній кількості інвесторів завдяки нашій лояльній фінансовій політиці. Але в умовах між СOVID-19 і війною, в умовах стагнації ринку первинного житла компанія залишає за собою право ухвалювати некомфортні рішення, кінцевою метою яких є виключно виконання зобов'язань перед інвесторами", - прокоментували в "Будові".

Продаж у четвертому будинку 2018 року стартували з 21,7 тис./кв. м. У вересні 2021 року всі квартири було розпродано, ціну тоді озвучували на ЛУН 32,150 грн/кв. м. У квітні 2024 року, після початку перемовин з інвесторами, з'явилася знову пропозиція на первинному ринку - за 37,1-53 тис. грн/кв. м, що побічно свідчить про досягнення забудовником домовленості з частиною інвесторів і вихід останніх із проєкту шляхом переуступок.

"Будова" заснована 1990 року. Згідно з даними ЛУН, з 2010 року здала 36 будівель, у процесі будівництва 19 будівель.