20:50 02.12.2025

Зеленський заявив, що готовий на зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у РФ та готовий на особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії. Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки. Ми отримаємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play із нашими партнерами, то, може, ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні – ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий", - написав Зеленський у Телеграмі у вівторок ввечері.

Він зазначив, що, в залежності він результатів сьогоднішніх переговорив, готовий "отримати всі сигнали, готовий на зустріч із президентом Трампом".

"Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із Президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов… Сполучені Штати кажуть, що кровопролиття достатньо. І ми їх повністю підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб через рік Росія не прийшла знову, із третім вторгненням. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Але я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватися, а нам потрібен для цього захист", - підсумував очільник Української держави.

