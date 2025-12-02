Інтерфакс-Україна
12:02 02.12.2025

Атаки РФ призвели до додаткових відключень е/е в чотирьох областях – "Укренерго"

Через атаки на енергооб’єкти у кількох регіонах на ранок вівторка є знеструмлені споживачі на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині, повідомила НЕК "Укренерго".

"Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу та заживити усіх знеструмлених абонентів", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм.

Водночас, згідно із повідомленням, анонсовані раніше заходи обмеження споживання залишаються актуальними: вони діють всю добу обсягом від 0,5 до 3 черг.

Вранці вівторка енергохолдинг ДТЕК повідомив, що РФ вночі атакувала його енергетичний об’єкт, внаслідок чого приблизно 44 тис. споживачів залишилися без світла. При цьому 8 тис. родин вдалося перепідключити за резервними схемами, а ще 36,3 тис. тимчасово знеструмлені.

"Енергетики вже працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електрику", – запевнив ДТЕК.

За інформацією "Укренерго", необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається, тому необхідно обмежити користування потужними електроприладами і перенести енергоємні процеси на нічні години – після 22:00.

