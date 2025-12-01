Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, очікуються переговори із США

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, попереду переговори з американськими офіційними особами, щоб з'ясувати роль США.

"Ми завершили роботу над гарантіями безпеки, як я вже згадував, які важливі для безпеки європейців, громадян Франції та українців", – сказав Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

За словами Макрона, найближчими днями відбудуться "важливі переговори" між американськими посадовцями та Коаліцією охочих, щоб "уточнити участь Америки в цих гарантіях, відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня".