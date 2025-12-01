Інтерфакс-Україна
Події
18:00 01.12.2025

Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, очікуються переговори із США

1 хв читати
Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, очікуються переговори із США

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, попереду переговори з американськими офіційними особами, щоб з'ясувати роль США.

"Ми завершили роботу над гарантіями безпеки, як я вже згадував, які важливі для безпеки європейців, громадян Франції та українців", – сказав Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

За словами Макрона, найближчими днями відбудуться "важливі переговори" між американськими посадовцями та Коаліцією охочих, щоб "уточнити участь Америки в цих гарантіях, відповідно до того, що ми вирішили минулого тижня".

Теги: #переговори #макрон #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 01.12.2025
Мирний план може бути фінально узгоджений лише за участю України та європейців - Макрон

Мирний план може бути фінально узгоджений лише за участю України та європейців - Макрон

18:39 01.12.2025
Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

18:18 01.12.2025
Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

18:09 01.12.2025
Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

18:05 01.12.2025
Макрон висловив співчуття через удар РФ по Дніпру

Макрон висловив співчуття через удар РФ по Дніпру

17:13 01.12.2025
Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

16:23 01.12.2025
Каллас про майбутні переговори Віткоффа у Москві: я боюся, що Україну знову будуть змушувати до поступок

Каллас про майбутні переговори Віткоффа у Москві: я боюся, що Україну знову будуть змушувати до поступок

12:10 01.12.2025
Каллас вважає, що поточний тиждень може стати вирішальним для мирних переговорів

Каллас вважає, що поточний тиждень може стати вирішальним для мирних переговорів

10:51 01.12.2025
Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ

Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ

22:58 30.11.2025
Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

ОСТАННЄ

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

Опозиційні нардепи знову обіцяють заблокувати трибуну Ради на пленарному засіданні - нардеп

ССО уразили пусковий район БпЛА на ТОТ Криму

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

Inzhur REIT придбав винницький ТРЦ Sky Park за 1,5 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА