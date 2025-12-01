Інтерфакс-Україна
12:29 01.12.2025

В Україні в найближчу добу невеликі дощі, вночі та вранці туман

У вівторок, 2 грудня, в Україні очікується місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

По всій країні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, в Карпатах місцями 1-3°С морозу. Вдень 3-8°С тепла. На півдні країни вночі 4-9°С, вдень 7-12°С.

В Києві місцями невеликий дощ, вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 2 грудня в Києві була зафіксована в 1961 році і склала 13,1°С тепла, найнижча вночі – 21,5°С нижче нуля в 1998 році.

В середу, 3 грудня, в Україні без істотних опадів. Вночі та вранці у північних, більшості центральних, південних областях та в Карпатах місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, в Карпатах місцями 1-3°С морозу. Вдень 3-8°С тепла. На півдні країни вночі 4-9°С, вдень 7-12°С.

В Києві без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

Теги: #прогноз_погоди

