Сили оборони збили 65 з 89 ворожих БПЛА

У ніч на 1 грудня російські окупанти атакували територію України 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – "шахеди", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.