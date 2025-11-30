Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори української делегації у Флориді пройшли конструктивно та були зосереджені на захисті суверенітету й інтересів України.

"Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", - написав Зеленський у телеграмі.

Він подякував США і президенту Дональда Трампа та його команді за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. "Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі", - зазначив Зеленський.

