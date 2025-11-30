Інтерфакс-Україна
Події
23:45 30.11.2025

Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори української делегації у Флориді пройшли конструктивно та були зосереджені на захисті суверенітету й інтересів України.

"Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", - написав Зеленський у телеграмі.

Він подякував США і президенту Дональда Трампа та його команді за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. "Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17079

Теги: #перемовини #флорида #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:30 30.11.2025
Умєров доповів Зеленському про підсумки перемовин у Флориді

Умєров доповів Зеленському про підсумки перемовин у Флориді

19:42 30.11.2025
WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

19:28 30.11.2025
Кислиця назвав "гарним початком" зустріч української та американської делегацій на перемовинах у Флориді

Кислиця назвав "гарним початком" зустріч української та американської делегацій на перемовинах у Флориді

12:54 30.11.2025
Зеленський із президентом Фінляндії скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію

Зеленський із президентом Фінляндії скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію

12:06 30.11.2025
Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

17:51 29.11.2025
На Зеленського чекають у Парижі 1 грудня - ТВ

На Зеленського чекають у Парижі 1 грудня - ТВ

16:51 29.11.2025
Зеленський обговорив із Федоровим стан й завдання щодо цифровізації сфер життя

Зеленський обговорив із Федоровим стан й завдання щодо цифровізації сфер життя

16:03 29.11.2025
Сибіга: сьогодні будуть доповіді президенту і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені

Сибіга: сьогодні будуть доповіді президенту і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені

14:36 29.11.2025
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави

Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави

13:18 29.11.2025
Зеленський провів нараду з Будановим

Зеленський провів нараду з Будановим

ВАЖЛИВЕ

У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ

"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

Переговори між делегаціями України та США у Маямі розпочались

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

ОСТАННЄ

Трамп підтвердив зустріч Віткоффа з Путіним на цьому тижні

Трамп заявив, що в України "є деякі складні проблеми", зокрема корупція

ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

Енергетики відновлюють електропостачання у повністю знеструмленому Фастові - до кінця доби планують повернутися до графіка

Грем: Пропозиції Залужного щодо гарантій безпеки "значно перевищують можливі"

У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ

Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 3,2%

Німеччина надасть Україні додаткові €170 млн на зміцнення енергосистеми взимку – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА