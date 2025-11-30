Інтерфакс-Україна
Події
18:48 30.11.2025

"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

1 хв читати
Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" у понеділок, 1 грудня, обмежуватиме споживання у всіх регіонах протягом доби обсягом від 0,5 до 3 черг.

"Завтра, 1 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - сказано в телеграмі.

Зазначається, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Так, очікуються графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.

Для промислових споживачів графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.

