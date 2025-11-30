Інтерфакс-Україна
12:37 30.11.2025

Двоє чоловіків поранені через удар ворожого дрона по автівці в Харківській області

Окупаційна армія РФ близько 10:00 у неділю вдарила безпілотником по цивільному автомобілю, що рухався до Козачої Лопані Дергачівської громади Харківської області, повідомив начальник міської військової адміністрації МВА Вячеслав Задоренко.

"У результаті влучання поранень зазнали двоє чоловіків 36-ти та 39-ти років (водій та пасажир), які перебували всередині. Вони отримали контузії, черепно-мозкові травми, також у 36-річного чоловіка відкритий перелом кісток лівої гомілки. У стані середньої важкості постраждалих було госпіталізовано до однієї з харківських лікарень", - написав Задоренко у своєму Телеграмі.

Він зазначив, що обидва постраждалих харків’яни, які не жили у Козачій Лопані. Наразі невідомо, навіщо вони намагалися заїхати до селища.

