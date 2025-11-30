Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів впродовж доби склали 1160 одиниць живої сили та 77 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 29 крилатих ракет і 508 БпЛА оперативно-тактичного рівня.