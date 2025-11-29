На Зеленського чекають у Парижі 1 грудня - ТВ

Фото: https://www.bfmtv.com/politique

Президента України Володимира Зеленського прийме 1 грудня президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє BFMTV.

"Всього через два тижні після його останнього візиту до Парижа, Володимира Зеленського прийме Еммануель Макрон у столиці Франції цього понеділка, 1 грудня 2025 року", - повідомили BFMTV в Єлисейському палаці у суботу, 29 листопада.

Очікується, що два лідери обговорять, зокрема, "умови для справедливого та міцного миру, відповідно до Женевських переговорів" та американський "мирний план", повідомили у французькому президентстві.