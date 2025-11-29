ДТЕК повідомив про повернення світла 360 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його нічну атаку РФ

Енергетики ДТЕК звітують про повернення світла понад 360 тис. абонентів в Києві після масованої російської атаки вночі та вранці в суботу, яка позбавила його близько 500 тис. абонентів.

"Київ: понад 360 тисяч родин знову зі світлом після масованої атаки", – йдеться у повідомлені компанії вдень у суботу.

За даними ДТЕК, через атаку ворога без світла вранці залишилися мешканці частини Оболонського, Солом’янського, Шевченківського, Подільського, Голосіівського та Святошинського районів столиці.

Окрім того 70 тис. абонентів втратили світло в Київській області: повністю був знеструмлений Фастів, а також найбільше постраждали від відключень Фастівській Бучанський, Вишгородський та Обухівській райони.