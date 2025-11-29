ЖК "Комфорт Таун" постраждав від російського обстрілу Києва

ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва постраждав від російського обстрілу.

Вночі мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі, внаслідок влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу, пошкоджені 2 поверхи, виникла пожежа.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", мова йде про ЖК "Комфорт Таун". Основне влучання припало на шестиповерхову частину будинку, постраждало два поверхи і дах. Крім того, є пошкодження фасаду і вибите скло у сусідніх будинках.

Станом на 10:00 пожежа уже ліквідована, йде розбір завалів.

Як повідомлялося, в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на ранок суботи відомо, що внаслідок нічної атаки росіян на Київ поранені 16 людей, серед них дитина, двоє загинули.