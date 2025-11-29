Інтерфакс-Україна
Події
08:06 29.11.2025

На Дніпропетровщині внаслідок атак ворога постраждала 83-річна жінка, пошкоджено будинки та інфраструктуру - ОВА

В результаті атак ворога на Дніпропетровщині постраждала 83-річна жінка, їй надали допомогу на місці, крім того, пошкоджено приватні будинки та об’єкти інфраструктури у кількох районах області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його даними, у Дніпровському районі виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. "Пошкоджений об’єкт інфраструктури", — зазначив Гайваненко.

У Троїцькій громаді Павлоградського району внаслідок атаки постраждала 83-річна жінка, їй надали допомогу на місці. Частково зруйнований приватний будинок, ще п’ять будинків пошкоджені. Крім того, зачепило газогін та лінію електропередач.

У Нікопольському районі, за словами очільника ОВА, агресор обстріляв Мирівську громаду з артилерії.

 

